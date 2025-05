Peter Vandenbempt streng voor Belgische club: "Of we ze gaan missen? Ik vrees van niet"

Het doek is gevallen voor KV Kortrijk. Het team kon zich niet redden uit de Relegation Play-offs en moet daardoor samen met Beerschot naar de Challenger Pro League. Zien we hen snel terug op het hoogste niveau?

KV Kortrijk heeft het dit seizoen niet goed gedaan en daardoor degradeert het naar de Challenger Pro League. Na zeventien jaar op het hoogste niveau zakken ze naar het tweede niveau.

Geen gemis?

Rest de vraag: zien we ze snel terug? En gaan we ze missen in de Jupiler Pro League. Peter Vandenbempt is in zijn gelijknamige podcast Vandenbempt best wel streng voor De Kerels.

"Ik zeg het met pijn in het hart, maar het Kortrijk van de voorbije jaren? Ik vrees van niet dat we hen gaan missen", aldus de man van de radio. "Het Kortrijk van 2008 was erin geslaagd om met beperkte middelen jarenlang een boeiende club te zijn."

Kroniek van aangekondigde degradatie

"Ze waren aantrekkelijk, springlevend, met vurige supporters in een gezellig stadion en ze deden het sportief onder Vanhaezebrouck en later nog onder Vanderhaeghe uitstekend."

"Een bekerfinale, een reuzendoder in eigen huis, vaak heel goed voetbal en een echte club met een smoel. Een goede voorzitter als Allijns die zijn rol speelde, ... Sinds de overname van Vincent Tan is het bergaf gegaan. Het werd een obscure club voor mij, met een stoet aan trainers en spelers, de bijna-verkoop aan een paar luchtfietsers en nu de kroniek van een aangekondigde degradatie ..."