🎥 Protegé van Vincent Kompany in Parijs bestolen tijdens viering van de Europese kwalificatie van PSG

Geboren in de regio Parijs, was Sacha Boey in Parijs om de terugwedstrijd van de Champions League halve finale tussen PSG en Arsenal bij te wonen. De speler van Bayern M√ľnchen kreeg een onaangename verrassing toen hij thuiskwam.

Geboren in Montreuil, in de Parijse voorsteden, heeft Sacha Boey nooit bij PSG gespeeld. Hij maakte zijn professionele debuut bij Stade Rennais, voordat hij naar Galatasaray ging en vervolgens naar Bayern München.

Hij is blijkbaar fan van de Parijse club. De rechtsback was in ieder geval in de Franse hoofdstad om de returnwedstrijd van de Champions League tussen Parijs en Arsenal te volgen.

Na de wedstrijd trokken enkele Parijse supporters en relschoppers naar het centrum van Parijs en richtten vernielingen aan. Winkels werden bekogeld, auto's ook, en er zijn verschillende gewonden te betreuren.

Midden in deze chaos wilde Sacha Boey naar huis gaan, maar hij werd tegengehouden door een groep Parijse supporters die hem herkenden. De 24-jarige speler zat in een cabriolet, wat blijkbaar niet de beste keuze was.

Op deze video is te zien hoe hij vastzit in een straat in het stadscentrum, voordat een supporter ter plaatse zijn pet steelt. Een avontuur waarvan het logisch is dat hij het liever had gemist...