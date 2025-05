Hein Vanhaezebrouck kreeg aanbod voor Rode Duivels, maar onthult waarom hij de functie heeft geweigerd

Hein Vanhaezebrouck is sinds zijn vertrek bij KAA Gent nog nergens anders aan de slag gegaan. Nochtans kon hij wel degelijk bondscoach worden.

Toen de Belgische Voetbalbond op zoek was naar de opvolger van Domenico Tedesco, vonden sommigen dat ze een Belgische coach moesten kiezen na vele jaren onder leiding van een buitenlandse bondscoach. En voor velen kwam vaak dezelfde naam naar voren: Hein Vanhaezebrouck.

Maar de ex-coach van KAA Gent en Anderlecht had destijds duidelijk gemaakt dat de positie hem niet interesseerde. Dat weerhield de federatie er blijkbaar niet van om contact met hem op te nemen om hem de baan aan te bieden. Dat onthulde Vanhaezebrouck in een interview met de RTBF.

"Ik heb contact gehad met Peter Willems (toen CEO van de KBVB, red.), maar het was niet het juiste moment voor mij", zei hij tegen Erik Libois. "Het was niet dat ik niet geïnteresseerd was, maar de timing was niet optimaal."

Dit kan echter het soort kans zijn dat slechts één keer in een carrière voorbijkomt. Maar Hein Vanhaezebrouck is niet het type om spijt te hebben. "Ik heb daarna niets meer gehoord; ofwel hebben ze de boodschap begrepen, ofwel was mijn profiel niet interessant voor hen."

Uiteindelijk heeft Rudi Garcia het roer overgenomen bij de Rode Duivels en zou hij hen minstens tot het WK 2026 moeten leiden. Zal Vanhaezebrouck ooit de plaats van de Fransman innemen? Niets is onmogelijk. "Veel succes aan Rudi Garcia", besluit hij in ieder geval.