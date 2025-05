Hein Vanhaezebrouck streng voor Anderlecht: "Als Riemer gekeken heeft ..."

RSC Anderlecht verloor de bekerfinale van Club Brugge. En daar was achteraf heel wat over te zeggen. De manier waarop paars-wit de doelpunten weggaf tegen blauw-zwart? Dat is eigenlijk iets wat niet zou mogen.

RSC Anderlecht kreeg wel wat kansen tegen Club Brugge, maar het toonde zich vooral achterin andermaal kwetsbaar. Van de 2-0 achterstand herstelden ze nooit meer en dus ging de bekerfinale verloren.

Riemer heel ontgoocheld?

Ook de analisten zagen dat de manier waarop de tegendoelpunten werden weggegeven te makkelijk was. En dus werd ook gesproken over de tijd van Brian Riemer, die zeker verdedigend wél iets had neergezet.

"Als Riemer gekeken heeft, dan zal hij heel ontgoocheld zijn", opende Hein Vanhaezebrouck de debatten in Extra Time over de bekerfinale. "Hij was de specialist van de defensieve organisatie."

Eerste zone

"Dat werd hem wel verweten, maar ... Er was te weinig druk op de bal bij de voorzet, in de eerste zone mag je nooit vrijgeven. Dit is te makkelijk, als je daar als verdediger een man voor u laat komen kom je in de problemen."

Franky Van der Elst pikte in: "Is het niet ook het probleem dat er maar één centrale verdediger meer voor doel staat?" De vergelijking met Atlético Madrid werd gemaakt. "Bij Anderlecht zie je dat ze gaan doordekken en dan komt er een gat ..."