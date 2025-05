'Drie teams uit Premier League kloppen aan bij KAA Gent'

KAA Gent heeft nog drie speeldagen om van de zesde plaats weg te komen. En dus is het stilaan tijd om op te staan. Tegen Royal Antwerp FC is er een rechtstreeks duel om toch nog vijfde te worden. Daarna kan er gebouwd worden aan de toekomst.

Archie Brown toonde zich een paar dagen geleden nog zeer strijdvaardig voor het Europees ticket. "We gaan er niet naast grijpen. Het feit dat we geen Europees ticket zouden pakken? Dat komt niet in mij op", was hij wel heel zeker van de zaak.

Waar ligt de toekomst?

Ondertussen is de vraag waar de toekomst van Archie Brown ligt. Afgelopen winter stond hij nog in de belangstelling van diverse clubs, maar zeker vorige zomer kon hij naar verschillende oorden.

Nu zijn de topclubs misschien iets minder geïnteresseerd, al blijft de linkervleugelverdediger een interessant profiel - zeker voor Engelse clubs. De nodige miljoenen zouden dan ook moeten kunnen binnenstromen.

Drie teams uit Engeland op de loer

Mogelijk komen er een aantal van de teams uit de Premier League toch nog aankloppen in de Planet Group Arena. Leeds United zou als promovendus bijvoorbeeld wel wat zien in hem.

Dat heeft Leeds Live ondertussen ook duidelijk gemaakt. Met Crystal Palace (12e in de Premier League dit seizoen) en Burnley (net als Leeds promovendus) zijn er nog twee teams uit de Engelse eerste klasse geïnteresseerd.