Archie Brown komt met stevige voorspelling richting de supporters van KAA Gent

KAA Gent wil op bezoek bij Club Brugge opnieuw uitpakken met een goede prestatie. Makkelijk zal het echter niet worden om dit seizoen Europees voetbal af te gaan dwingen. En toch is de match op Jan Breydel erg belangrijk.

KAA Gent wist dit seizoen al eens te winnen op Jan Breydel. In de reguliere competitie werd het 2-4 tussen Club Brugge en de Buffalo's. Deze keer staat er voor beide ploegen zo mogelijk nog meer druk op de ketel.

Hard werken

Blauw-zwart strijdt nog volop voor de titel, terwijl de Buffalo's een Europees ticket willen halen. Momenteel staan ze zesde en om zeker te zijn van een Europees ticket moeten ze vierde worden - bij een vijfde plaats volgt er mogelijk nog een barragewedstrijd tegen Charleroi, OH Leuven of anderen.

"De vierde plaats wordt misschien moeilijk, maar in play-offs weet je nooit. We gaan blijven hard werken voor de rest van het seizoen", gaf Dante Vanzeir eerder al aan.

Europees ticket absolute must

En nu wordt hij daarin ook bijgestaan door Archie Brown. Die weet nog niet waar zijn toekomst ligt, maar wel dat hij Europees voetbal wil halen met Gent. "Het Europees ticket is vooral nodig voor de supporters", klinkt het bij Transfermarkt.

"We gaan er niet naast grijpen. Het feit dat we geen Europees ticket zouden pakken? Dat komt niet in mij op", is hij wel heel zeker van de zaak.