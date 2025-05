Rik De Mil wil er niet van weten bij Charleroi: "Niet de juiste houding"

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

In de strijd om een Europees ticket lijkt het enerzijds tussen Royal Antwerp en KAA Gent te gaan en anderzijds vanuit de Europe Play-offs een vrijgeleide voor Charleroi. Al is het laatste woord nog niet gezegd.

De kloof tussen Charleroi en eerste achtervolger Westerlo is vier punten, terwijl KV Mechelen op vijf eenheden volgt en OH Leuven op zes. Met nog drie speeldagen te gaan ziet het er dus goed uit voor de Zebra's.

Alles op alles op laatste speeldagen?

Charleroi zou dit weekend al officieel hun play-offs kunnen winnen. Om dat te laten gebeuren, moeten de Zebra's vrijdag winnen van Westerlo en hopen dat KV Mechelen de dag erna niet wint van Standard Luik.

Rik De Mil blijft echter voorzichtig: "Iedereen is zich ervan bewust dat deze overwinning tegen Standard belangrijk was, maar we hebben nu nog drie finales te gaan en ik geloof dat het pas op de laatste speeldag beslist zal worden."

Geen troef

"We staan voor drie zeer moeilijke wedstrijden tegen de drie beste teams van deze play-offs, samen met ons, en alles kan nog gebeuren," legt hij uit aan Le Soir.

"Ik denk niet aan het feit dat we een troef in handen hebben dankzij onze voorsprong in het klassement, omdat dat niet de juiste houding zou zijn."