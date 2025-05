Is dit de belangrijkste job binnen een voetbalclub? "Het werk stopt nooit"

De professionele werking van een voetbalclub is tegenwoordig veel complexer dan vroeger. Een functie die in de afgelopen tien jaar aanzienlijk aan belang heeft gewonnen, is die van Teammanager.

Kristof Massenhove is Teammanager bij Jong KV Mechelen. Hij zorgt ervoor dat de juiste uitrusting klaarligt voor alle spelers en stafleden, waaronder de wedstrijdkleding, de opwarmkleding en thermische kleding voor koude dagen. Ook zorgt hij voor de spullen die de staf nodig heeft, zoals het tactische bord en de VEO-camera voor het filmen van de wedstrijd. Wanneer de spelers en stafleden arriveren, is Kristof zelfs beschikbaar voor kleine verzoekjes. “Sommigen willen een extra set kousen of een opwarmtrui", vertelt Kristof tegenover Transfermarkt. Als de tegenstander aankomt, zorgt Kristof ervoor dat zij ook alles hebben wat ze nodig hebben. Hij wijst de kleedkamers aan en geeft belangrijke informatie over bijvoorbeeld het wedstrijdblad en de maaltijden na de wedstrijd. Alles wordt zo georganiseerd dat zowel zijn eigen team als de tegenstander zich goed kan voorbereiden op de wedstrijd. Tijdens de wedstrijd noteert Kristof belangrijke informatie, zoals wie er een gele of rode kaart krijgt, welke wissels er gebeuren en wie er scoort. Na de wedstrijd begint Kristof met opruimen. Hij zorgt ervoor dat het materiaal weer goed wordt opgeborgen en dat de kleedkamer opgeruimd wordt. Maar het werk van een Teammanager stopt niet na de wedstrijd. Het werk stopt nooit "Tijdens de rest van de week heb ik echter nog meer verantwoordelijkheden. Zo worden ook de weekplanningen van de wedstrijden en trainingen opgemaakt en verzonden naar iedereen die deze nodig heeft. Evenals de maandplanningen voor onder andere de kookploeg. Het werk stopt nooit", besluit Massenhove.