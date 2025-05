"Dat is het belangrijkste": vader van Karetsas laat zich uit over vertrek bij KRC Genk

KRC Genk wil deze zomer niet veel spelers de club zien verlaten. Maar of het alle lokroepen zal kunnen weerstaan rond hun spelers is maar zeer de vraag.

Onder de mogelijke vertrekkers ook goudhaantje Kos Karetsas. De kans dat hij vertrekt is reëel, maar bij Genk proberen ze duidelijk te maken dat gezien het feit dat hij nog maar 17 jaar is een verlengd verblijf een veel betere keuze is.

Toch blijven de scouts van heel wat grote clubs naar ons land afzakken om hem aan het werk te zien. Ook bij de nationale ploeg van Griekenland krijgt hij veel aandacht.

Vader Vaios, die ook zijn zaakwaarnemer is, houdt voorlopig alle opties open. Toch lijkt ook hij een verlengd verblijf in de Cegeka Arena als de beste optie te zien.

“Konstantinos heeft nog een contract bij Genk tot 2027. Hij heeft veel aanbiedingen, maar daar is hij niet door beïnvloed want ik ben degene die de gesprekken voert en hij hoeft daar zelfs niet van te weten”, klinkt het bij Nova Sports.

“Als de tijd komt, zal hij de transfer maken. Maar we zullen zien wat het beste is voor Konstantinos. Het belangrijkste is dat hij veel kan spelen”, besluit hij.