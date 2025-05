Belgisch voetballer maakt foutje bij plannen van zijn huwelijk: "Oei, niet aan gedacht"

Hannes Delcroix heeft moeilijke tijden achter de rug. Onze landgenoot kampte met blessures, al was er ook een lichtpuntje.

Het waren geen gemakkelijke tijden voor Hannes Delcroix. Blessures zorgden ervoor dat hij nooit een seizoen zonder miserie kende.

Het enige positief aan vorige zomer was het feit dat hij zich in augustus heeft verloofd. “Vanaf midden mei heb ik een hele zomer gerevalideerd, waarna ik toch even wat vakantie had gevraagd”, klinkt het in Het Nieuwsblad.

Zijn werkgever Burnley toonde begrip en stond het toe. “Het was een mooie vakantie, op Sri Lanka en de Malediven. Ze zei meteen ja, zonder aarzelen. Het feest is voorzien voor volgend jaar.”

Maar dan houdt Delcroix helemaal geen rekening met een mogelijke selectie voor het WK met de Rode Duivels. “Oei, daar heb ik nog niet aan gedacht.”

“Het is bijna vijf jaar geleden ook. Nu ligt mijn focus vooral op spelen bij clubniveau en dan zien we wel wat de toekomst brengt”, besluit onze landgenoot.