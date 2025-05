De onverzettelijke Burgess, maar ook Anderlecht, Club Brugge, Mechelen en STVV met meerdere vertegenwoordigers

De play-offs gaan lustig door en dit weekend was er opnieuw heel wat te beleven, terwijl er ondertussen al een nieuwe speeldag op ons staat te wachten. En dus blikken we nog even terug met ons Team van de Week!

Doelman KV Kortrijk speelde afgelopen weekend een prima wedstrijd tegen Cercle Brugge. Door de zege van STVV tegen Beerschot zijn ze ondertussen wel zeker van degradatie, maar dat zal niet aan de jonge Ebbe De Vlaeminck gelegen hebben. Hij speelde een prima wedstrijd. Verdediging We kiezen voor een vijftal achterin voor de gelegenheid. Naast Brugess konden we uiteraard niet na zijn belangrijk doelpunt tegen KRC Genk, waardoor de titel opnieuw wat dichterbij komt. RSC Anderlecht speelde dan weer een goede wedstrijd en mag daar zowel Dendoncker als Maamar voor danken. Marsa van zijn kant was dan weer onverzettelijk voor KV Mechelen op de linkervleugel, terwijl Patris mee voor de redding van STVV zorgde tegen Beerschot. Middenveld Eens te meer wordt duidelijk hoe goed de aansluiting is (en hoe groot de vriendschap is?) tussen Tzolis en Vermant. Ze blijven elkaar maar blindelings vinden, waardoor ze beiden naar een hoger niveau worden getild. Daan Heymans was opnieuw van groot belang voor Charleroi en lijkt zo de poorten naar winst in de Europe Play-offs te hebben opengebeukt, terwijl Mrabti flitsend speelde voor KV Mechelen. Aanval Nog los van zijn doelpunten in de bekerfinale, kunnen we ook niet rond de doelpunten van Romeo Vermant tegen KAA Gent heen. Hij lijkt de vorm nu echt wel te pakken te hebben en lijkt een mooie toekomst te hebben. Bij Club Brugge zelf? Dat lijkt nog een beetje een vraagteken. Bertaccini dan? Die heeft misschien wel eigenhandig ervoor gezorgd dat STVV zich dit seizoen nog rechtstreeks kan redden. Een topschutter bij een staartploeg? Dat zegt veel, zoniet alles.