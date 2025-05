Club Brugge moet snel zijn: Romeo Vermant spreekt over zijn toekomst

Romeo Vermant kreeg begin dit seizoen niet al te vaak zijn kans bij Club Brugge, maar is ondertussen meer dan ooit een belangrijke speler voor blauw-zwart. In de Champions' Play-offs was hij al van waarde en ook in de bekerfinale was hij de matchwinnaar.

De overeenkomst van Romeo Vermant bij Club Brugge loopt medio 2026 af. En dus is de boodschap heel duidelijk bij blauw-zwart over wat ze nu moeten gaan doen. Buitenland kan en mag Ofwel geven ze hem een nieuw, verlengd en verbeterd contract, ofwel moeten ze hem deze zomer verkopen om hem nog te gelde te kunnen maken. In het andere geval dreigt een transfervrije verkoop volgende zomer. De 21-jarige spits is van groter belang geworden voor Club Brugge en dat beseft hij zelf ook. En dus is nog maar de vraag waar hij volgend seizoen zal spelen. Zelf lijkt hij weinig uit te sluiten. Ageert Club Brugge snel? "Het carrièrepad van Hans Vanaken spreekt me niet meer aan dan dat van Charles De Ketelaere", aldus Vermant in de Ja/Nee-vragen van Extra Time. "Het buitenland is een optie, zeker weten." "Ik zou vrede kunnen nemen met een rol als tweede spits. Ik wil sowieso niet meer uitgeleend worden", aldus Vermant nog. En dus lijkt het erop dat hij nog niet per se weg wil, maar dat ook niet uitsluit. Aan blauw-zwart om (snel) te ageren.