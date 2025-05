Plots alles in een stroomversnelling? 'Kevin De Bruyne geeft fiat voor verrassende deal'

Het afscheid tussen Kevin De Bruyne en Manchester City is nakend. En dus is de vraag die iedereen zich stelt: wat met de toekomst van KDB? Er waren de voorbije maanden heel wat verschillende pistes die werden genoemd.

Er waren lucratieve voorstellen vanuit Saoedi-Arabië en ook vanuit de Amerikaanse MLS waren er verschillende voorstellen. Inter Miami leek zeer geïnteresseerd, daarna kwam ook Chicago Fire in beeld en ook Liverpool hengelde naar zijn diensten.

Die laatsten leken het tot voor enkele dagen te kunnen halen in de strijd om de handtekening van de Rode Duivel. Maar ondertussen lijkt er een bijzondere bocht te zijn genomen, met dank ook aan Romelu Lukaku en Dries Mertens.

🇧🇪 Kevin De Bruyne’s representatives met Napoli’s sports director Giovanni Manna last week as called by @DiMarzio. De Bruyne’s keen on joining Italy after positive feedbacks with his Belgian teammates with Belgian Red Devil, Romelu Lukaku & Dries Mertens. Napoli’s supposed to… pic.twitter.com/VidSuxaCZZ