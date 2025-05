'Club Brugge en Gent strijden om interessante winger ... en ook Belgische voetbalbond ziet heel wat in hem'

Club Brugge en AA Gent zouden interesse hebben getoond in Axel Kayombo, een 19-jarige vleugelspeler die momenteel speelt in de Zwitserse tweede divisie. De twee Belgische clubs zouden niet de enigen zijn die hem in de gaten houden.

Volgens de Franse journalist Djabali Samir trekken twee Belgische clubs, Club Brugge en AA Gent, aan de mouw van Axel Kayombo, een jonge rechtervleugelspeler. De 19-jarige speler wordt momenteel uitgeleend aan Stade Lausanne door FC Basel. Het jonge talent maakt een goed seizoen door in de Zwitserse tweede divisie. Hij heeft 29 wedstrijden op de teller en daarin 10 doelpunten gescoord en 4 beslissende passes gegeven. - INFO FC BÂLE🇨🇭



Axel KAYOMBO, ailier droit appartenant au FC Bâle et prêté à Lausanne, fait une grosse saison avec 9 buts et 3 passes D, il attire les convoitises de plusieurs clubs.



Pour rappel, il a joué en sélection des jeunes de la RDC 🇨🇩, il est également éligible à… pic.twitter.com/zJWpq8U0Ef — Samir Djabali (@DjabaliSamir) May 8, 2025 Maar de twee genoemde Pro League clubs zijn niet de enige geïnteresseerden. Ook onder meer Lille, Lens en een andere Franse club waarvan de naam nog niet bekend is, zouden gecharmeerd zijn door de aanvaller en hem willen aantrekken. International? Slavia Praag en Sturm Graz zouden ook in de race zijn. Kayombo speelt momenteel als international voor de U20 van de Democratische Republiek Congo. Hij is echter ook speelgerechtigd voor België en voor het land waar hij geboren is, Frankrijk. Er zou zelfs druk worden uitgeoefend door de Belgische federatie om hem voor ons land te laten spelen. Een transfer naar Club Brugge of Gent zou dan zeker kunnen helpen.