Luis Enrique (PSG) gaat helemaal los na knappe zege tegen Arsenal en prikt ook naar Engelse clubs en journalisten

Na de overwinning van PSG tegen Arsenal (2-1) afgelopen woensdag, is de affiche voor de finale van de Champions League op 31 mei bekend. De Parijzenaars zullen het opnemen tegen Internazionale in de Allianz Arena.

Luis Enrique had na de zege tegen Arsenal wel nog heel wat te vertellen over die kwalificatie. Hij was zichtbaar ontspannen en kon dan ook een beetje lachen.

Zo zette hij de Engelse journalisten, volgers en clubs op hun plaats. Die hadden de voorbije weken en maanden de Ligue 1 neergezet als een "Farmers League." En dus was hij duidelijk: "We hebben nu drie teams uit de Premier League uitgeschakeld na elkaar. Zijn we dan de Farmers League? Ach ja", klonk het bij TNT Sports.

"We are the league of farmers" 🤣



Luis Enrique couldn't help but laugh after being told his PSG team have beaten all four Premier League teams they've faced in the Champions League this season 😅



