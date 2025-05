De finalisten zijn gekend: spektakel in Europa League én Conference League is drama voor Club Brugge

Dinsdag en woensdag was het wapengekletter in de Champions League, op donderdag stonden de halve finales in de Europa League én de Conference League op het programma. En ook daar zagen we toch opnieuw een aantal (knappe) doelpunten.

Europa League

Het horrorseizoen van Tottenham en Manchester United krijgt dan toch wat kleur. Ze zullen het tegen elkaar mogen opnemen in de finale eind mei. Beide ploegen hadden al een heel goede uitgangspositie afgedwongen in de heenwedstrijd.

Manchester United kon na de 0-3 uit de heenwedstrijd nu ook in eigen huis met 4-1 winnen van Athletic de Bilbao. Dat is ook meteen slecht nieuws voor Club Brugge, dat nu als nummer twee niet meer in de League Phase van de Champions League kan terechtkomen.

Tottenham maakte de Engelse finale compleet. Zij wonnen met 0-2 bij Bodo/Glimt, nadat ze eerder al 3-1 hadden gewonnen in eigen huis. De finale wordt gespeeld in Bilbao op 21 mei, maar dus zonder de thuisploeg.

Conference League

Chelsea is al sinds het begin van het seizoen dé grote favoriet om de Conference League naar de hand te zetten. Tot nu toe hadden ze ook echt nog niet teleurgesteld en al uitgepakt met mooie resultaten.

Na de 1-4 op bezoek bij het Zweedse Djurgardens was het al duidelijk dat zij de finale zouden gaan halen. In de terugwedstrijd wonnen ze opnieuw, met een doelpunt van Dewsbury-Hall.

Meer spanning in Firenza. Na de 2-1 in Sevilla kregen we in Italië exact hetzelfde resultaat. Gosens maakte met twee doelpunten een voorsprong via Antony ongedaan.

En dus moesten er verlengingen uitsluitsel gaan brengen in deze wedstrijd. Daarin was een goal van Ezzalzouli beslissend en zo mogen de Spanjaarden naar de finale. Die finale wordt gespeeld in Wroclaw op 28 mei.