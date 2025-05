Wil de Nederlandse top wél meebieden? 'Anderlecht wil ver gaan voor sterkhouder van Groningen, maar paars-wit schrikt van prijskaartje'

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

RSC Anderlecht toont concrete interesse in Luciano Valente. De 21-jarige Nederlander lijkt echter geen spek naar paars-witte bek.

We schreven eerder al dat RSC Anderlecht Luciano Valente op de verlanglijst heeft gezet. De aanvallende middenvelder - die eveneens op de flanken zijn plan kan trekken - is één van de smaakmakers in de Nederlandse Eredivisie.

Het is dan ook geen verrassing dat AFC Ajax, PSV, Feyenoord én AZ de Nederlandse jeugdinternational op de verlanglijst hebben gezet. Al is het FC Groningen dat nog steeds achter de knoppen zit.

Zes tot... tien (!) miljoen euro

Valente heeft een lopend contract tot medio 2028 bij De Trots van het Noorden. Transfermarkt schat zijn marktwaarde op 2,5 miljoen euro, maar voor dat bedrag is hij niét op te pikken.

De Nederlandse media weten dat Groningen wil praten van zodra er garanties zijn dat er zes miljoen euro op tafel komt. En dan is er nog niet gesproken. De groenhemden mikken zelfs richting tien miljoen euro voor de smaakmaker.

Géén spek naar paars-witte bek

Met andere woorden: zo'n bedrag is géén spek naar paars-witte bek. De kans is dan ook groot dat Olivier Renard Valente van zijn lijstje mag schrappen. Wie is de volgende?