Waarschijnlijk de meest gehate speler in België, maar... onmisbaar en elke ploeg wil er waarschijnlijk eentje (hij maakte zelfs nog maar vijf fouten)

Vraag aan de fans van de hele Belgische Jupiler Pro League de man die ze het minst graag hebben en het antwoord zal in vele gevallen Christian Burgess zijn. Maar velen zouden als ze eerlijk zijn ook zo'n type in hun ploeg willen. We kennen in ieder geval enkele sportief directeurs in dat geval.

Burgess heeft sinds de terugkeer van Union op het hoogste niveau geen vrienden gemaakt bij de tegenstanders. Het zal hem ook worst wezen. De 33-jarige Brit weet dat onder de huid van zijn opponenten kruipen één van zijn grootste kwaliteiten is.

Nog één extra jaar

Maar het is ook meer. Burgess is een leider, onverzettelijk, wint in deze play-offs zowat 80 procent van zijn luchtduels en kan zowat elke spits bewaken. Tolu Arokodare kwam er in het Dudenpark amper aan te pas. Kasper Dolberg? Ferran Jutgla? Vincent Janssen? Hij legde ze de afgelopen maand allemaal tussen zijn boterham.

Union is dan ook van plan om de optie in zijn dit seizoen aflopend contract te lichten. Burgess speelt normaal gezien nog één seizoen bij Union. De kans om voor de eerste keer ooit in de poulefase van de Champions League te spelen, gaat hij ook niet laten liggen. Al moeten ze daarvoor nog drie matchen overleven.

Nog maar vijf fouten gemaakt

Burgess is zo'n speler waarvan je denkt dat hij elke match wel een gele kaart gaat krijgen, maar die perfect weet tot waar hij kan gaan. Hij kreeg er acht in de reguliere competitie en nog maar twee in de Champions' Play-offs. Sterker nog: er zijn in die zeven matchen nog maar vijf fouten tegen hem gefloten.

Dat zullen velen moeilijk geloven, maar het is wel zo. Burgess heeft een stijl van verdedigen die heel agressief is, maar amper gefloten wordt. Wat hij doet als de ref niet kijkt, laten we even in het midden. Maar zonder hem is Union véél minder gewapend tegen het aanvallend geweld van de andere topploegen.

Er zijn verschillende sportief directeurs die al lieten vallen dat ze "zo'n type als Burgess ook wel bij hun team willen". Als je voor de prijzen speelt, heb je zulke spelers soms nodig. Niet dat we hem met die spelers willen vergelijken, maar kijk naar toen Real Madrid vol wereldsterren zat. Pepe en Sergio Ramos joegen daar de aanvallers ook schrik aan.

Burgess is in die vijf jaar Union een icoon van de club geworden en enorm populair bij de eigen fans. Een titel zou hem onsterfelijk maken in de ogen van diezelfde supporters. Want die goal tegen Genk... die kan wel eens doorslaggevend geweest zijn.