Grote verandering op komst: 'Dirk Kuyt vertrekt bij Beerschot, deze coach wordt zijn opvolger'

Het ziet ernaar uit dat Dirk Kuyt straks vertrekt bij Beerschot. Als we het nieuws uit Turkije mogen geloven heeft de club al een vervanger op het oog.

Beerschot is al zeker van de degradatie, en jaar nadat het promoveerde naar de Jupiler Pro League. De Ratten beleefden een enorm slecht seizoen.

Aan coach Dirk Kuyt zal het niet meteen gelegen hebben. De Nederlander hielp Beerschot naar 1A promoveren, maar dit seizoen liepen allerlei zaken mis naast het veld.

Zo zijn er omstandigheden gevormd waarin Kuyt niet langer wil werken. "Wil ik graag in België blijven? Ja, ik heb het hier naar m’n zin en heb een mooi huis in Antwerpen. Is dat bij Beerschot? Die kans is niet heel groot als de omstandigheden zo blijven", gaf hij aan bij Gazet van Antwerpen.

Het lijkt dus duidelijk: Kuyt zal Beerschot verlaten. En dan moet de club op zoek naar een nieuwe coach. Volgens Turkse media zouden gesprekken met een kandidaat al zijn opgestart.

Fanatik meldt dat Beerschot gesprekken is gestart met Tolunay Kafkas, die sinds juni 2024 zonder job zit. Hij was eerder al actief bij heel wat Turkse clubs en de U21 van de nationale ploeg. Als alles goed verloopt wordt hij de nieuwe coach.