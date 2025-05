Jimmy De Wulf reageert nadat hij door het slijk gehaald wordt door eigen aanhang

Cercle Brugge verloor vorig weekend van KV Kortrijk. Voor Jimmy De Wulf had de nederlaag zware gevolgen.

Cercle Brugge kon vorig weekend een heel goede zaak doen door van KV Kortrijk te winnen. Maar zover kwam het niet, waardoor STVV opnieuw de leiding nam in de Relegations Play-offs.

De pijnlijke nederlaag kwam hard aan bij alles en iedereen die de Vereniging een warm hart toedraagt. Coach Jimmy De Wulf kreeg op sociale media echter heel wat te verduren.

“Ik zou liegen als ik zeg dat het mij niet raakt, maar ik sta er ook boven”, vertelt hij aan Gazet van Antwerpen. “Ik maak hier lange dagen en doe er alles aan om Cercle te helpen en in de Jupiler Pro League te houden. Ik blijf ervan overtuigd dat dit ook zal lukken.”

De Wulf beseft heel goed wat zijn eigen positie is. “Ik ben een man van het huis en maakte ook de successen mee. Vorig seizoen werden we vierde en speelden we Europees. Als assistent had ik daar ook mijn deel in. Nu het minder gaat, is dat niet anders. Ik neem ook nu mijn verantwoordelijkheid en pik niet wat er tegen Kortrijk gebeurd is.”

Volgens De Wulf is er na de nederlaag tegen Kortrijk stevig gepraat en kwam er een reactie op training. Ik snap dat iedereen zijn oordeel en veroordeling klaar heeft, maar dat is nu niet belangrijk. We moeten daar boven staan en een resultaat neerzetten. Ik heb er vertrouwen in dat de spelers dat zullen doen”, besluit hij.