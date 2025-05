Veel lof voor onhoudbare sterkhouder Club Brugge: "Wordt er bijna opgewonden van"

Romeo Vermant was al duidelijk over zijn ploegmaat Ardon Jashari: hij zal volgend seizoen niet meer op Jan Breydel te bewonderen zijn. Iedereen valt in katzwijm van hem bezig te zien, dus zo abnormaal is dat uiteindelijk ook niet.

Manchester City en recenter nog PSG. De topteams die er Ardon Jashari graag zouden bij hebben? Die zijn al lang niet meer op één of zelfs twee handen te tellen. En dus zal er boter bij de vis moeten komen. Onhoudbare Jashari Club Brugge heeft de luxe dat ze hem niet moeten verkopen, maar bij een weergaloos bod is hij uiteraard onhoudbaar. En dat beseffen ze bij blauw-zwart zelf ook, zeker nu er steeds meer kapitaalkrachtige teams komen aankloppen. "Neen, hij speelt volgend jaar niet meer voor Club Brugge", gaf Romeo Vermant al aan bij Extra Time. Rest de vraag: waarheen zal hij trekken? Zowat alle topclubs kunnen een speler als hem wel gebruiken. Opgewonden Joris Brys? Ook Joris Brys was in 90 Minutes alvast vol lof: "Jashari ... We hebben hier al veel positieve dingen over gezegd. Zonder overdrijven: de laatste tien jaar hebben we toch niet veel spelers zoals hem gehad met zoveel kwaliteiten?" "Als ik die bezig zie en zie hoe hij wegdraait ... Ik word er bijna opgewonden van", aldus Brys. Filip Joos genoot dan weer nog meer van Pozuelo van Genk.