Er was niet veel spanning meer, maar het slechte nieuws is voor Club Brugge (en het Belgische voetbal)

Manchester United heeft zich gekwalificeerd voor de finale van de Europa League. En dat is slecht nieuws voor Club Brugge.

Na de heenwedstrijd was de spanning zo goed als weg: Manchester United had met 0-3 gewonnen van Bilbao in de halve finale van de Europa League. Maar Manchester United heeft dit seizoen al stevige teleurstellingen meegemaakt, dus sommigen bleven voorzichtig.

Maar de Engelsen bleven van een ramp gespaard. Manchester verpletterde Athletic Bilbao in de terugwedstrijd (4-1) en verzekerde zich dus van een plaats in de finale van de Europa League. De ploeg van Ruben Amorim, 15e in de Premier League, zal daar Tottenham ontmoeten... dat 16e staat en Bodo-Glimt heeft verslagen.

Een van deze twee teams zal zich dus via de achterdeur kwalificeren voor de Champions League ondanks een rampzalig seizoen in Engeland. Maar deze volledig Engelse finale was niet het gedroomde scenario voor België.

Als Athletic Bilbao de Europa League zou winnen, zou er een extra direct ticket zijn gegeven aan Club Brugge, en alleen aan Club Brugge (voor zijn UEFA-ranking), als het als tweede zou eindigen in de competitie. We hadden dus twee clubs in de groepsfase van de Champions League kunnen hebben.

Dit zal dus niet het geval zijn. Nog een extra motivatie, als dat al nodig was, voor Brugge om niet achter Union SG te eindigen, maar wel voor de titel te gaan en zich direct te kwalificeren voor de Champions League, wat een echte financiële zegen is.