Straffe cijfers voor Union SG, maar levert het ook titel op? "Daarom dit seizoen misschien wél"

Het einde van de play-offs is nabij. Maar ook dit seizoen krijgen we opnieuw toch wel een heel erg mooie eindstrijd. Met nog drie speeldagen te gaan is er nog veel mogelijk tussen Union SG en Club Brugge - terwijl ook Genk mathematisch nog niet is uitgeschakeld.

Union SG is bovendien aan een geweldige reeks bezig. Met 19 op 21 zijn hun cijfers waanzinnig te noemen. En zo zijn ze op weg naar toch wel heel erg indrukwekkende play-offs, ook al is het voetballend misschien net iets minder dan de voorbije jaren. Indrukwekkende cijfers Vorig seizoen had Club Brugge nog voor de ommekeer gezorgd ten nadele van Union SG met een knappe 24 op 30. In 2018-2019 had blauw-zwart aan een 22 op 30 niet genoeg om Genk van de titel te houden. Anderlecht haalde ooit ook eens 24 op 30 en de beste reeks tot dusver was die van Standard met 26 op 30, al leverde dat toen net geen titel op na een gelijkspel tegen kampioen Genk. Gunfactor? Gaat Union nu het record breken en nog drie keer winnen? "Ik durf er niets meer over zeggen, maar ik denk dat het gaat lukken voor de titel", aldus Sam Kerkhofs. "Ik gun het ze ook, al is het wel het lelijkste seizoen van de vier misschien." Tuur Dierckx pikte meteen in bij 90 Minutes: "Het is misschien typisch dat ze het de vorige jaren net niet konden en dan nu wel gaan afmaken."

