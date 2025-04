Guilian Preud'homme legt torenhoge ambitie voor Club NXT vast en kondigt weldra nieuwe trainer aan: "Goed is niet goed genoeg"

De afgelopen weken waren druk voor Guilian Preud'homme, de CEO van Club NXT. Er waren veel trainers die zich aanmeldden om de opvolger van Robin Veldman te worden, die in maart naar Heerenveen vertrok. De keuze voor een nieuwe trainer wordt volgens Preud'homme snel gemaakt.

Hoewel sommige mensen misschien twijfelen over de reden waarom er zoveel interesse is in een U23-team, legt Preud’homme in De Gazet van Antwerpen uit dat NXT veel meer is dan alleen een kleinere versie van Club Brugge. “We proberen een hyperprofessionele context te creëren", zegt de zoon van Michel Preud’homme.

NXT heeft toegang tot topfaciliteiten en de expertise van het A-team. Daarnaast werken er verschillende specialisten, zoals lifestyle coaches en studiecoaches, die de jonge spelers helpen zich optimaal te ontwikkelen. Ook voor de coaches wordt er volgens de jonge Preud’homme geïnvesteerd in opleiding en doorgroeimogelijkheden.

Toch heeft Preud’homme een duidelijk plan voor Club NXT. “Spelers die in 2004 of eerder geboren zijn, hebben net iets meer ervaring en kunnen de piepjonge toptalenten omarmen, maar hebben zelf ook nog de kans om door te stromen naar het eerste elftal. Dit is vergelijkbaar met hoe het eerste team van Club Brugge werkt, waar ervaren spelers zoals Mignolet, Mechele en Vanaken de jongere spelers helpen.”

De lat ligt hoog bij NXT

Preud’homme vindt dat winnen een belangrijk onderdeel is van opleiden. Samen met Club-CEO Bob Madou, Director Football Dévy Rigaux en Sports Director Maarten Dedobbeleer werkt Preud’homme hard aan deze visie, waarbij zowel de ontwikkeling van de spelers als het behalen van resultaten belangrijk zijn.

Preud’homme benadrukt dat er geen ruimte is voor middelmaat in NXT. "Enkel spelers die het potentieel hebben om het verschil te maken op Champions League-niveau stromen door. Goed is dus niet goed genoeg. Het doel is hoger dan simpelweg bankzitter worden bij de eerste ploeg", aldus Preud’homme.