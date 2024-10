Een onherkenbare Leander Dendoncker sinds zijn terugkeer: "We hebben vandaag heel slecht gespeeld, dat is alles"

Leander Dendoncker speelde centraal achterin zijn slechtste wedstrijd sinds hij terugkeerde bij RSC Anderlecht. De aanvoerder zocht geen excuses voor de prestatie van zijn team.

Gezien de gezichten die de spelers van Anderlecht trokken bij het laatste fluitsignaal, had de score net zo goed 4-0 kunnen zijn in plaats van 2-1. Zelfs als de Paars-Witten op het einde van de wedstrijd bijna 2-2 hadden gemaakt zou niemand het verdiend hebben gevonden, zelfs niet aanvoerder Leander Dendoncker.

"We speelden vandaag erg slecht, dat is het. Het was heel moeilijk om de juiste passes te vinden, onze aanvallende acties te laten slagen", zo vat hij het samen na de wedstrijd voor de microfoon van DAZN. "En we verdedigden ook heel slecht. Het was rommelig."

Dendoncker was een van de eersten die tekortschoot op veel ballen en gaf enkele passes rechtstreeks aan de tegenstander. De noodverdediger verstopte zich niet. "Iedereen weet dat ik liever op het middenveld speel, maar ik probeer klaar te zijn om in de verdediging te spelen als de coach me nodig heeft, dat is alles wat ik kan doen", zegt hij bedroefd.

Anderlecht speelde misschien wel een van zijn slechtste wedstrijden van het seizoen qua inhoud en vaak is het gemeenschappelijke punt dat Dendoncker gedwongen is om in de verdediging te starten. Dubbel probleem: hij is er niet goed in en het middenveld is beroofd van zijn beste speler.

"Het is niet prettig om zo'n wedstrijd mee te maken, vooral na het positieve gevoel dat we donderdag overhielden aan de wedstrijd", besloot Leander Dendoncker. "Wij zijn Anderlecht, we moeten veel beter spelen". Een slogan die een beetje hol begint te klinken.