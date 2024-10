📷 Club-icoon Raoul Lambert wordt in de bloemetjes gezet en krijgt standbeeld in Jan Breydel

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Raoul Lambert werd 80 jaar. Het icoon wordt in Brugge gevierd met een standbeeld.

Raoul Lambert speelde zijn hele carrière bij Club Brugge. Lambert staat bekend als één van de beste spelers ooit in het blauw-zwarte shirt. De aanvaller speelde maar liefst 356 wedstrijden voor Club.

In die 356 scoorde de ex-Rode Duivel 201 doelpunten. Door zijn doelpunten won Lambert 5 keer de titel met Club Brugge. In 1972 werd hij topschutter van de Belgische competitie.

Lambert is een icoon in Brugge en met uitbreiding heel België. Om hem te eren voor zijn 80ste verjaardag liet Brugge een standbeeld van Lambert bouwen. Dat standbeeld werd zondag voor de wedstrijd tegen Anderlecht onthuld.

Lambert zelf reageerde emotioneel op de onthulling van het standbeeld. "Ik heb al veel standbeelden gezien, maar deze is ongelofelijk mooi. Het is een grote eer, ik voel me nog altijd verbonden met Club Brugge. Ik sta te trillen op mijn benen", vertelde Lambert aan het Nieuwsblad.

"Club wilt dat jij de volgende generaties blijft inspireren. Bedankt voor alles dat je voor Club hebt gedaan", klonk het bij voorzitter Bart Verhaeghe die samen met Lambert het standbeeld onthulde.