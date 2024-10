Drama in de Amerikaanse MLS: doelman overlijdt op 25-jarige leeftijd

Voetbal is weer even bijzaak in de MLS. Zaterdag overleed een speler op 25-jarige leeftijd.

De voetbalwereld is in rouw. Zaterdag overleed de doelman van Philadelphia Union in de MLS. Holden Trent werd slechts 25 jaar oud. De Amerikaanse doelman speelde zes wedstrijden voor het reserveteam.

"Holden was een jong talent met een enorm potentieel en toonde een onwrikbare vastberadenheid en professionaliteit terwijl hij bijdroeg aan de hechte groep van Philadelphia", klinkt het op het X-account van de MLS.

"Wij betuigen onze oprechte condoleances aan zijn verloofde, zijn familie, zijn vrienden, zijn teamgenoten en iedereen in de familie Philadelphia Union. MLS werkt samen met de club om spelers en hun families de nodige middelen en ondersteuning te bieden in deze tragische tijd.”

Major League Soccer joins the Philadelphia Union and our entire soccer community in mourning the tragic passing of Union goalkeeper Holden Trent.



A young goalkeeper with a bright future, Trent showcased determination and professionalism every day as he contributed to the… pic.twitter.com/AA9LKJDXUs — Major League Soccer (@MLS) October 26, 2024

De doodsoorzaak is nog niet bekend. Al was zijn gezondheid al een tijdje slecht. Volgens CBS lag de doelman eerder deze week al op Intensive Care. Daar overleed Trent zaterdag.

De steunbetuigingen komen van overal. Zo scoorde Julián Carranza voor Feyenoord en droeg hij zijn doelpunt op aan Holden Trent. De spits speelde nog voor Philadelphia Union