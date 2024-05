Alexander Boucaut geeft zijn duidelijke mening over afgekeurd doelpunt van Cercle Brugge

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

De meest besproken fase van het weekend was ongetwijfeld het doelpunt van Cercle Brugge dat werd afgekeurd. Ex-scheidsrechter Alexandre Boucaut heeft ook een uitgesproken mening over de fase.

Club Brugge speelde afgelopen weekend kampioen door 0-0 gelijk te spelen tegen stadsrivaal Cercle Brugge. Tien minuten voor het einde van de partij hielden alle Club-supporters even hun hart vast.

Cercle Brugge scoorde vanuit een stilstaande fase, maar er werd offside gezien. Scheidsrechter Jonathan Lardot werd naar het scherm geroepen en besloot om het doelpunt af te keuren.

Volgens Alexandre Boucaut moet er bij de fase naar één belangrijk ding gekeken worden. Leonardo Da Silva Lopes stond offside en moeide zich met de fase. "De vraag is of hij naar het duel gaat", stelt Boucaut.

"Een paar jaar geleden stond er een regel in de UEFA-richtlijnen die uiteindelijk is verdwenen. De speler stoort als hij op minder dan twee meter afstand staat", gaat Boucaut verder.

"Hoewel deze regel niet meer bestaat, is hij soms nog steeds nuttig. Hier gaat hij de bal spelen. Als je De Cuyper uit beeld haalt, zie je dat er twee Cercle-spelers zijn die de bal gaan spelen. De uiteindelijke beslissing is de juiste", is hij duidelijk.