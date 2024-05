Puntenhalvering afschaffen of niet? Peter Vandenbempt is heel duidelijk

Club Brugge is de nieuwe landskampioen. Na knotsgekke play-offs mocht blauw-zwart zijn 19e titel vieren.

Club Brugge stond voor de play-offs 19 punten achter Union SG. Uiteindelijk wonnen ze nog de titel. Marc Degryse liet al verstaan dat hij dat niet heel eerlijk vindt.

Peter Vandenbempt vindt op zijn beurt dat Club een verdiende kampioen is. "En dan luidt de vraag opnieuw: is Club Brugge een verdiende kampioen? Wat mij betreft wel", begint hij bij Sporza. "Ik geloof niet dat onverdiende kampioenen bestaan. Je hebt er mooie of minder mooie, overtuigende of minder overtuigende."

"Als je mij vraagt welke ploeg er over een volledig seizoen de beste was en ons het meest gegeven heeft, was dat natuurlijk Union", gaat hij verder. "Club Brugge - dat acht en een half punt cadeau heeft gekregen - heeft geprofiteerd van het systeem. En ik wil gerust nog eens herhalen wat ik al vanaf het begin van de play-offs vertel: die halvering van de punten is helemaal fout."

"Maar goed, nu lijkt het opnieuw meer dan ooit actueel omdat het een kleinere club zoals Union is die het slachtoffer is geworden. Terwijl de grotere clubs zoals Club en Anderlecht daar altijd tegen hebben gepleit, maar nu wel hebben kunnen profiteren."

Er zal binnenkort weer vergaderd worden en een belangrijk punt zal dan zijn of de puntenhalvering moet blijven of moet verdwijnen. "Op de Algemene Vergadering van volgende week zou ik zeggen: weg ermee", besluit Vandenbempt.