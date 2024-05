Ex-scheidsrechter heeft zeer duidelijke mening over afgekeurd doelpunt van Cercle Brugge

Club Brugge speelde zondagavond kampioen tegen Cercle Brugge. Een gelijkspel was voldoende en het werd uiteindelijk 0-0. Het had er echter ook heel anders uit kunnen zien...

Zo'n tien minuten voor het einde van de wedstrijd trapte Da Silva Lopes de 0-1 binnen. Maar liep de middenvelder offside bij de vrije trap voordien?

De VAR trok de lijn, maar leek maar geen beslissing te kunnen nemen. Dan riepen ze vanuit Tubeke Jonathan Lardot naar het scherm, die het doelpunt uiteindelijk afkeurde.

Ex-scheidsrechter Tim Pots laat zich uit over de fase. "Bij de vrije trap staat Lopes buitenspel, want hij neemt deel aan het spel door Mechele af te houden. Hij hindert hem licht. Maar Lopes is vervolgens wel de speler die scoort. Dé vraag is dan: betrof het een nieuwe fase of niet? Was er gecontroleerd balbezit?", vertelde hij bij Het Laatste Nieuws.

"Het antwoord is duidelijk neen: de bal caramboleert tegen De Cuyper, voor de voeten van Lopes. Dan blijft dat dezelfde fase en staat Lopes buitenspel. Stel dat er wél controle was over de bal of dat een speler van Club die slecht had ontzet, dan ging het over een nieuwe fase en had het doelpunt wel geteld. Een terechte beslissing van Lardot om die af te keuren dus."

"Ik vond het zelfs raar dat de VAR hem naar het scherm riep, want als je de lijn trekt, was het duidelijk dat Lopes offside stond. Maar blijkbaar vond de VAR dat er interpretatie mogelijk was of het al dan niet over een nieuwe fase ging. Misschien wilde de VAR, gezien het belang van de fase, daar liever de scheidsrechter zelf in betrekken", besluit Pots.