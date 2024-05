Lardot geeft zelf meer uitleg over discutabele fase in titelmatch: "Liever niet gehad"

Jonathan Lardot was gisteren en vandaag de meest besproken man in het Belgische voetbal. Hij was immers de scheidsrechter die het doelpunt van Cercle Brugge afkeurde en daarmee werd blauw-zwart kampioen.

Op de Pro League Awards reageerde Lardot zelf nadat hij voor de derde keer in vier jaar tijd tot beste scheidsrechter van het land werd verkozen. "Al had Erik Lambrechts het misschien wel meer verdiend. Ik had het in ieder geval verwacht met zijn Europese prestaties", aldus Lardot.

Maar dan over die bewuste fase. Lopes Da Silva scoorde, maar er werd lang gepalaverd of het buitenspel was of niet. “Er was zeker stress en zenuwachtigheid."

"We hebben lang overlegd, ik vond het belangrijk dat de veldref, ik dus, de knoop doorhakte. Ik ben er zeker van dat we de juiste beslissing hebben genomen.”

“Ik had dat moment liever niet gehad”, ging Lardot verder. “Eerst moest de VAR checken of de bal over de lijn was, dat was zo. Daarna werd er gekeken of er buitenspel was."

"Dat was het geval: Lopes stond een voetje voorbij de lijn en nam actief deel aan het spel. Het was niet simpel, deze call was cruciaal voor verschillende ploegen en de uitkomst van de competitie, maar nogmaals: ik denk dat we het goed gedaan hebben.”