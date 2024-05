Brandon Mechele wil nog wat kwijt over Ronny Deila na de titel alsnog te winnen

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Club Brugge speelde zondagavond kampioen. Dat na loodzware en heel spannende play-offs.

Het was de 19e landstitel in de geschiedenis van de club, voor Brandon Mechele was het zijn 6e. Indrukwekkende cijfers, dat beseft hij zelf ook wel heel goed.

"Dit overtreft mijn stoutste dromen. Ik hoopte vroeger om gewoon ooit eens kampioen te worden met Club. Maar zés keer, samen met Hans recordhouder? Het valt niet te beschrijven. Ik heb er écht geen woorden voor", vertelde hij bij Het Nieuwsblad.

Even moest Club een doemscenario vrezen. Cercle Brugge scoorde, maar het doelpunt werd uiteindelijk afgekeurd door scheidsrechter Lardot voor buitenspel.

"Die VAR-interventie: dat waren de langste minuten uit mijn leven. Ik hoopte dat de beslissing alsnog in ons voordeel zou uitdraaien. Het was misschien een beetje kampioenengeluk. Op basis van onze play-offs vind ik onze titel gewoon verdiend. Ik zou écht kunnen blèten."

Ook Ronny Deila wordt nog even bedankt. "We mogen hem niet vergeten: onder Deila werd een basis gelegd, daarna heeft Hayen de puntjes op de i gezet door enkele details aan te passen. We moeten hen beiden bedanken."