🎥 Was het een geldig doelpunt of niet? Referee Department komt héél uitgebreid terug op dé cruciale fase in Club Brugge - Cercle Brugge

Het hart van blauw Brugge stond gisteren enkele minuten stil. Uiteindelijk besloot Jonathan Lardot om géén doelpunt toe te kennen aan Cercle Brugge wegens voorafgaand buitenspel. Wat vindt het Referee Department van de fase?

Zes minuten. Het leek een eeuwigheid te duren vooraleer de VAR en Jonathan Lardot met een beslissing kwamen. Het uiteindelijke verdict: het maakte niet uit of de bal al dan niet over de doellijn was geweest. De beelden gaven voorafgaand buitenspel aan.

"Ik vond het zelf ook een enorm lastige fase om te beoordelen", geeft Frank De Bleeckere toe in Under Review. "Ik zat voor de televisie en heb de beelden ook moeten herbekijken. In eerste instantie kijkt alles en iedereen naar een andere fase. Is de bal over de doellijn geweest of niet?"

Frank De Bleeckere analyses the not given goal during #CERCLU pic.twitter.com/wAZUxqEmxy — Professional Refereeing Department (@BelgianReferees) May 27, 2024

Uiteindelijk was er ook een beslissing over die fase. "We hebben geen doellijntechnologie in België. Maar de VAR heeft de fase vanuit alle mogelijke hoeken bekeken en kwam tot de conclusie dat de bal de doellijn wel degelijk overschreden had."

"Vervolgens moet de VAR gaan kijken welke acties er zijn gebeurd voorafgaand aan die actie", legt De Bleeckere uit. "Dat is overigens standaardprocedure. Dat gebeurt altijd. Op dat moment is er opgemerkt dat er twee spelers van Cercle Brugge in buitenspelpositie stonden."

Nam de VAR een correcte beslissing in Club Brugge - Cercle Brugge?

Voor De Bleeckere werd het doelpunt dan ook terecht afgekeurd. "Eén van die twee spelers nam effectief deel aan de spelsituatie. Op dat moment komt de regelgeving van buitenspel actief en eindigde de actie eigenlijk al."

"Het duurde inderdaad lang vooraleer er een beslissing werd genomen", weet ook de voormalige topscheidsrechter. "Maar zo'n beslissing mag niét worden onderschat. Het ging hier over dé beslissing van het seizoen. Ze hebben héél goed en correct gehandeld."