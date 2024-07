Na Thorgan Hazard en Jan Vertonghen nog een Rode Duivel onderweg naar Anderlecht?

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Thomas Foket was afgelopen seizoen een vaste waarde bij Stade Reims. Zal hij ooit nog terug naar België keren? Dat was een aantal maanden al eens een vraag. Nu lijkt het er misschien toch wel van te kunnen komen.

"België zal altijd nog een optie zijn. Had je Anderlecht vernoemd? Wel, dichtbij huis spelen is altijd leuk. Ik houd al mijn opties open", gaf Thomas Foket een aantal maanden al eens aan in een interview bij Het Nieuwsblad.

Die hint pikte Anderlecht uiteindelijk ook op. De gewezen Rode Duivel Thomas Foket staat nog tot juni 2025 onder contract bij de Franse club en zou dus een vrij goedkope optie kunnen worden voor de geïnteresseerde clubs.

© photonews

De rechtsachter speelde ondertussen al 176 wedstrijden voor Reims in de Ligue 1, waarin hij één keer kon scoren. Hij gaf ook al zeven assists voor zijn Franse club. Nu zou hij volgens Het Nieuwsblad echter op de radar staan van paars-wit.

Foket naar Anderlecht?

Een vertrek van Louis Patris blijft in de pijplijn zitten bij de Brusselaars, terwijl nog niet geweten is wat er met Sardella zal gebeuren. En dus is de 29-jarige verdediger met een marktwaarde van zes miljoen euro plots een optie.

Het grootste probleem zou de prijs kunnen worden. Anderlecht wil niet zomaar het geld door ramen en deuren naar buiten smijten, terwijl Reims toch nog de nodige miljoenen op tafel zal willen zien. De onderhandelingen moeten nog opgestart worden.