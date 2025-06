Anderlecht kan zwaar cashen en rekent op tientallen miljoenen: deze vijf spelers kunnen verkocht worden

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Anderlecht staat voor een bijzonder drukke transferzomer. Er zijn een aantal spelers waarvan verwacht kan worden dat ze deze zomer verkocht worden.

Er moet heel wat veranderen bij Anderlecht naar volgend seizoen toe. Afgelopen seizoen was er eentje om snel te vergeten, en dat beseffen ze bij het bestuur ook maar al te goed. De veranderingen lijken toch vooral binnen de spelerskern te gaan gebeuren.

Aan het bestuur zal er normaal gezien niet snel iets gewijzigd worden, terwijl Besnik Hasi het vertrouwen heeft gekregen. Maandag maakte de club bekend dat hij ook volgend seizoen gewoon aan het roer blijft bij paars-wit.

Er zal ongetwijfeld wel verkocht worden, naast het feit dat er heel wat gehuurde spelers vertrekken. Het Laatste Nieuws meldt dat Anderlecht op drie spelers zwaar kan cashen. Dan gaat het om Mario Stroeykens, Kasper Dolberg en Killian Sardella.

Voor de twee eerstgenoemden wordt er gemikt op zo'n 15-20 miljoen euro. Er wordt verwacht dat ze een stap hogerop zetten, terwijl Sardella zelf graag wil vertrekken.

Dan zijn er ook nog de dossiers van Théo Leoni en Yari Verschaeren. Zij gaan hun laatste contractjaar in, en dus moeten ze bijtekenen of vertrekken. Alleen zitten de onderhandelingen met Anderlecht muurvast, waardoor een vertrek noodzakelijk is wanneer er geen oplossing komt.