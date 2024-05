Een Mark Van Bommel zoals we hem nog nooit zagen: "Met jullie klotevragen"

Mark Van Bommel zat voor de laatste keer op de bank bij Antwerp. De coach heeft afscheid genomen van de fans en kon ze bedanken door met 3-1 te winnen van Anderlecht.

De laatste persconferentie van Mark Van Bommel was er eentje om nooit meer te vergeten. Rustig en zelfzeker komt hij de zaal binnen. "Laat de vragen maar komen", opent hij.

"Met een heel trots gevoel zit ik hier nu, hoe je dit afsluit allemaal. Als je dan puur naar de wedstrijd kijkt is dit de manier waarop ik de jongens ken."

"Jullie zien alleen maar de wedstrijden, het winnen en het verliezen, de emotie. Dat zien jullie. Maar als je weet wat er allemaal achter gebeurt, in de gym, op het trainingsveld, ... Dat maakt me trots en dat ga ik missen", gaat Van Bommel verder.

De Nederlandse coach was duidelijk onder de indruk van alles. "Ik denk dat dit een van de mooiste wedstrijden was, omdat het de laatste is. Ook de manier waarop je voetbalt, volle bak en alles opengooien. Zoals het publiek het graag wil zien van ons. Of het wordt 1-2, 1-3, of wij winnen."

Mark Van Bommel houdt het niet droog

Toen begon het pas echt emotioneel te worden. De stem van Van Bommel begon wat te breken, terwijl hij zijn glas water vulde.

"Nogmaals, ik ben erg trots. Hoe de jongens afscheid genomen hebben in de kleedkamer, de fans ook, ik denk dat dat genoeg zegt."

"Vooraf werd me verteld dat de fans fenomenaal zijn op momenten dat het moeilijk gaat. Wij hebben anderhalf jaar alleen maar goede dingen meegemaakt. Alles gewonnen wat er te winnen was. Dat moment tegen Cercle zal ik nooit vergeten."

Zo'n twee weken geleden was Van Bommel onder de indruk van het publiek tijdens de wedstrijd tegen Cercle Brugge. Hij kon er op zijn persconferentie maar niet over ophouden toen.

Godverdomme Patje...

"Ik ben vooral trots op de jongens, hoe ze twee jaar gewerkt hebben." Een volledige zin maken werd moeilijk. De coach had geluk dat er heel wat zakdoekjes stonden op de tafel waar hij zat.

Nadien richtte hij zich tot Patrick Goots, om weer wat op adem te komen. "Godverdomme Patje, zo heb je mij nog nooit gezien hé. Ik heb alleen maar gelachen hier twee jaar lang."

Een gevoel dat niet meer weggaat

"Dat betekent dat je jezelf identificeert met de club. Ik denk dat dat het moeilijkste is, jezelf als speler of coach inleven in een club. Als je dat gevoel dan eenmaal hebt... (het wordt weer moeilijk voor de coach) Potverdomme... Dan geraak je dat ook niet meer kwijt."

Mark Van Bommel heeft een laatste mooie show kunnen geven op 'den Bosuil'. Het afscheid dat hij verdient. Iedereen die in de zaal aanwezig is trakteerde de Nederlander op applaus, en weg was hij. "Met jullie klotevragen."