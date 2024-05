Patrick Goots heeft nog hoge verwachtingen van Antwerp en weet wat de club deze zomer moet doen

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Antwerp speelde een leuke laatste wedstrijd van het seizoen. The Great Old won met 3-1 van Anderlecht. Er zat heel veel emotie achter de overwinning.

Mark Van Bommel en Ritchie De Laet namen afscheid van de fans op gepaste wijze. Dat zag ook Patrick Goots. "Ritchie legde de kers op de taart, hè. Iedereen was een hele week in rouw door zijn blessure. En dan dít…", begint hij bij Gazet van Antwerpen.

"Voor zijn mindset is dit afscheid zoveel mooier dan wanneer hij louter de fans had gegroet. Nu nam hij wel degelijk deel aan zijn afscheidsmatch én maakte hij, al mankend, ook nog eens het verschil. Dit blijft een herinnering voor het leven."

"De fans haalden nog eens alles uit de kast. Een gebrek aan inzet of de juiste mentaliteit hebben we Antwerp nooit kunnen verwijten. Het geluk zat, zeker in de play-offs, vaak aan de verkeerde kant. Zulke momenten kom je als voetballer nu eenmaal tegen", gaat Goots verder.

Hij weet ook hoe Antwerp moet handelen deze zomer. "Enkele blessures hebben aangetoond dat Antwerp vooral in de breedte op zoek moet naar versterking. Iemand als Doumbia toonde dan weer, verdeeld over twee periodes, dat hij over geweldig veel potentieel beschikt."

Goots heeft ook nog hoge verwachtingen. "Ik verwacht dat Antwerp bovenin gaat meedoen, hoe fel de spelersgroep ook wijzigt. De club is het aan haar stand verplicht om de fans met ambities naar het stadion te blijven lokken."