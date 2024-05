📷 🎥 Prachtig eerbetoon voor Ritchie De Laet en Mark van Bommel, die laatste houdt het helemaal niet droog

Ritchie De Laet en Mark van Bommel gingen een eerbetoon krijgen van de supporters, dat was deze week al duidelijk. Zowel de verdediger als de coach nemen normaliter afscheid van The Great Old en dat wilden ze niet ongemerkt laten passeren.

Royal Antwerp FC wist te winnen van van RSC Anderlecht tijdens zijn laatste thuiswedstrijd. Een jaar na de unieke dubbel met de landstitel en Beker van België werd het dit seizoen allemaal nét niet: een verloren bekerfinale en een zesde plaats in het klassement. Toch mogen ze opnieuw trots zijn op wat ze hebben laten zien bij The Great Old. En dus wilde stamnummer 1 maar wat graag een aantal helden eren. Mark van Bommel houdt er mee op als coach bij Royal Antwerp FC, ook De Laet neemt afscheid. © photonews © photonews Die laatste krijgt een levenslang abonnement van Antwerp - de kans dat we hem nog vaak in het stadion zien is niet onrealistisch de volgende jaren. Door een blessure aan de knie kon hij de laatste wedstrijd niet spelen. 🫶 | Mark van Bommel kon het niet droog houden. 🥹🏟️ 🫶 | Mark van Bommel kon het niet droog houden. 🥹🏟️ #ANTAND pic.twitter.com/dPo5UWVOxM — Eleven Belgium (NL) (@ElevenBeNL) May 26, 2024 Mark van Bommel van zijn kant hield het niet droog bij de mooie dingen die de supporters voor hem in petto hadden tijdens de wedstrijd. Ook na de match namen de emoties bij hem het voortouw. Hij weende de hele persconferentie lang. Van die persconferentie geven we u later op onze webstek de beste beelden én de leukste quotes. Blijf onze site dan ook zeker op de voet volgen de komende uren en dagen!