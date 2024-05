CEO Sports wist het in september al: dit is dé reden waarom Jesper Fredberg zijn coach Brian Riemer helemaal uit de wind zette

Brian Riemer staat niet ter discussie bij de sportieve leiding van Anderlecht. CEO Sports Jesper Fredberg gaf dat zondag gisteren duidelijk mee aan alle fans en analisten die om zijn ontslag vroegen. Fredberg weet maar al te goed waarom hij dat deed.

Het spel van Anderlecht was vooral na Nieuwjaar te dikwijls onder niveau. Eén zaak waar Roar Arnstad zeker gelijk in had: de efficiëntie van Anders Dreyer heeft dikwijls het verschil gemaakt. Verleden week schreven we een stuk over wat Anderlecht allemaal nodig heeft deze zomer.

Veel budget voor Flips

Eén van die profielen, daarvan wist Fredberg in september van 2023 al dat het een probleem ging worden. In augustus had Fredberg 3,5 miljoen euro betaald voor Alexis Flips. Na een paar weken dat de Fransman op Neerpede rondliep, kwamen ze al tot de pijnlijke conclusie dat hij te licht woog om het middenveld op sleeptouw te nemen.

Anderlecht had een aanvallende middenvelder nodig, een creatieveling. Maar op training werd Flips al van de sokken gelopen door de Neerpede-producten. In de matchen trok die lijn zich door. Anderlecht had een dominante middenvelder nodig, maar Fredberg had al een groot deel van zijn - beperkte - budget gespendeerd.

Hazard werd enorm belangrijk

Daarom werd het systeem ook ontwikkeld waarin Thorgan Hazard een vrije rol zou krijgen en overal mocht gaan lopen. De rest moest zijn positie dan overnemen. Dat Hazard dit seizoen heel veel geblesseerd of niet helemaal fit was, bleek dan ook een hinderpaal in de ontwikkeling.

Er waren heel wat kunstgrepen om het middenveld te verstevigen. Delaney, Leoni en Stroeykens lagen allemaal in de balans, maar elk van hen had zijn mankementen. En geen van hen is een pure creatieveling. Dat profiel is nu de prioriteit.

Ergens moet Fredberg een type vinden dat de bal als een magneet naar zich toe trekt en het spel kan verdelen. Iemand die tussen de lijnen kan spelen en zich altijd aanspeelbaar maakt. Ja, zoals Hans Vanaken en Cameron Puertas. En belangrijk: hij moet ook stevig op zijn poten staan. Van die kleine, lichte middenvelders met veel loopvermogen heeft Anderlecht er al genoeg.