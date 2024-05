Lessen geleerd? Jesper Fredberg weet wat hem te doen staat deze zomer: minstens vijf versterkingen

Het is nog niet voorbij, maar Anderlecht heeft wel een mirakel nodig om de 35ste landstitel te pakken. De ontgoocheling na de match tegen Club Brugge is groot, ondanks dat ze van het slechtste seizoen in de clubgeschiedenis naar titelpretendent gingen. Maar de kern is nog niet goed genoeg.

Dus mag Jesper Fredberg deze zomer ervoor zorgen dat Anderlecht wel genoeg wapens heeft om deze keer wel de oppergaai te pakken. Er kwam vorige zomer al een serieuze kwaliteitsinjectie met onder meer Thorgan Hazard, Thomas Delaney en Kasper Dolberg, maar het bleek niet voldoende.

Er ligt serieus wat werk op de plank. Naar onze mening heeft Anderlecht minstens vijf gerichte aankopen nodig. We overlopen even linie per linie.

Doelman

Als ze een overeenkomst bereiken met Kasper Schmeichel is daar niet echt iets nodig. In het andere geval hebben ze weer een ervaren, voetballende doelman nodig. Koen Casteels werd al genoemd en zou natuurlijk weer een topper zijn. Met Coosemans hebben ze een goeie tweede doelman. Over Kikkenborg hebben we onze twijfels.

Verdediging: één of twee

Een vervanger voor Zeno Debast? Matte Smets is in beeld, maar nog meer Belgische topclubs hebben hem op hun radar staan. Federico Gattoni bewees wel dat hij een meerwaarde kan zijn. De bikkelharde Argentijn wordt echter gehuurd van Sevilla en heeft er nog een langdurig contract. Een nieuwe huur zou wel aan de orde zijn.

Veel hangt ook af van wat Jan Vertonghen gaat beslissen. Terwijl iedereen tijdens het reguliere seizoen nog zeker was dat hij er nog een jaar zou bij doen, is dat nu veel minder een evidentie. De blessures van de laatste tijd doen hem nadenken. Hij zou pas beslissen na het EK, maar zolang kan Fredberg niet wachten.

En in ieder geval moet er nog eentje bij komen, met Amando Lapage die in de schaduw stilaan kan worden klaargestoomd.

Middenveld: stevige creatieveling

Anderlecht heeft veel zessen en achten, maar geen speler die dicht bij de aanval aanleunt. Verschaeren en Stroeykens spelen te laag en hun statistieken zijn onvoldoende. Anderlecht heeft een creatieveling nodig die fysiek niet wordt weggeblazen.

Iemand die per seizoen goed is voor tien assists en tien goals, want de bijdrage uit het middenveld is niet goed genoeg. Een speler als Vanaken of Puertas, die het spel ook dirigeert en op moeilijke momenten de bal vraagt.

Flanken: diepgang gezocht

Francis Amuzu is uitgekeken op Anderlecht. Hij wil deze zomer zijn transfer. Dat zou wel betekenen dat de enige diepgang en snelheid uit de kern verdwijnt. En daar wringt ook dikwijls het schoentje: paars-wit heeft voor de rest niemand die zijn man voorbij kan gaan.

Hazard is nog een half jaar out, Dreyer is te traag en beiden komen graag centraal lopen. Probeer zo maar eens een verdediging uit verband te spelen. Anderlecht heeft ook meer dan één zo'n speler nodig. Het gebrek aan diepgang is dit seizoen heel veel aangehaald als reden voor het soms mindere spel.

Spits: nog één profiel geen overbodige luxe

Met Kasper Dolberg en Luis Vazquez zit Anderlecht normaal gezien goed. Als aan de vorige voorwaarden voldaan wordt, zal het voor hen ook heel wat makkelijker worden, want nu zitten ze gevangen tussen de centrale verdedigers, die al hun aandacht op hen kunnen vestigen.

Al zou een derde spits zeker geen overbodige luxe zijn. Een wendbare, snelle aanvaller die tussen de linies kan lopen. Eentje die voor meer tactische flexibiliteit moet zorgen. Eigenlijk is het simpel: Anderlecht heeft meer snelheid nodig.