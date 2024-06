Opvallende uitspraak van Tedesco: "Enkel dan is De Bruyne een surplus"

De algemene teneur is bekend: Kevin De Bruyne moet topfit zijn als we op het EK iets willen betekenen. De bondscoach hing daar echter nog een andere voorwaarde aan vast. En dat was vooral een boodschap naar zijn ploegmaats.

Het was woensdag al duidelijk dat het een groot verschil maakt of De Bruyne op het veld staat of niet. In die eerste helft tegen Montenegro bepaalde KDB de tempoversnellingen. Eens hij aan de bal is, houdt het publiek zijn adem in.

De Bruyne is de spelmaker, de man die de kansen creëert. Zo gaf hij twee voorzetten op wereldniveau aan Yannick Carrasco, maar die liet het na er assists van te maken. Zet Romelu Lukaku daar en er had er wel eentje tegen de netten gehangen.

Lopende mensen worden enorm belangrijk

Big Rom maakt veelal de juiste loopbeweging in de box en heeft een neus voor waar de bal gaat komen. Domenico Tedesco maakte daar echter een kanttekening bij. "De Bruyne is natuurlijk een wereldvoetballer, maar hij is enkel en alleen een surplus als zijn ploegmaats ook op niveau zijn."

Dat is geen afbreuk doen aan het talent van 'King Kev', maar een observatie die ook Pep Guardiola ook al maakte bij Manchester City. De Bruyne moet voldoende lopende mensen rond zich hebben om te renderen. Dat was ook onze sterspeler zijn grootste frustratie in Qatar.

Grootste frustratie in Qatar

Bij afwezigheid van Lukaku vroeg iedereen de bal in de voet. Het misbaar dat hij daarbij maakte, was gegrond. Hij had niemand om zijn precisiepasses naartoe te sturen. De Bruyne ziet voetbal vierdimensionaal: hij ziet ook de ruimte die er gaat komen in plaats van de ruimte die er al is.

Dan is het zijn grootste frustratie als zijn maats hem niet begrijpen door te gaan afhaken en geen gebruik te maken van de plaats waar hij de bal kan droppen. Dat is ook de boodschap die Tedesco zijn ploegmaats wil geven: ze moeten nadenken en hun runs blijven maken.

Dat is de enige manier waarop we het toplanden moeilijk kunnen maken...