Vincent Kompany haalt een hele hoop oude bekende/vrienden naar Bayern München

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Vincent Kompany is bezig met het samenstellen van zijn staf bij FC Bayern. Eén van de personen die hij wil aannemen is Aaron Danks, een Engelse coach die eerder assistent was bij Anderlecht en nu assistent bij FC Middlesbrough in de Engelse tweede klasse.

Gesprekken over een compensatie voor de overstap lopen nog, maar Kompany wil Danks graag hebben bij zijn nieuwe club. Kompany heeft ook anderen aangesteld bij Bayern, waaronder René Maric, een Oostenrijker die hij kent van de trainerscursus in Brussel. Maric is al ervaren als assistent-coach bij clubs als Red Bull Salzburg, Mönchengladbach, Dortmund en Leeds. Hij zal als eerste assistent van Kompany werken bij Bayern. Verder zullen ook Floribert Ngalula, Bram Geers en Rodyse Munienge lid worden van Kompanys staf bij Bayern. Ngalula en Geers werkten eerder samen met Kompany bij Anderlecht en kwamen ook met hem mee naar Burnley. Munienge is een jeugdvriend en persoonlijke assistent van Kompany. Een opvallende verschijning ook, want in hartje winter loopt hij nog met korte broek rond. Hij fungeert ook als zijn bodyguard. Kompany heeft duidelijk een voorkeur voor het werken met mensen die hij al eerder kende of mee samenwerkte. Het lijkt erop dat hij een stabiele en vertrouwde staf wil opbouwen bij zijn nieuwe club FC Bayern.