Kompany blijft niet bij de pakken zitten: eerste grote beslissing is om meubelstuk van Bayern te vervangen

Vincent Kompany begint met grote veranderingen bij Bayern München, en dat kan beginnen met een grote reorganisatie achter de schermen.

Vincent Kompany werd enkele weken geleden met veel tamtam gepresenteerd als de nieuwe coach van Bayern München. Hoewel bekend is dat de Belg niet de eerste keuze van de club was, wist hij iedereen te overtuigen met zijn toespraak, zelfvertrouwen en visie op voetbal.

Bij zijn aankomst beloofde Kompany dat hij hard zou werken, en dat zou natuurlijk beginnen met het samenstellen van een geschikte groep en staf. Sky Sports meldt dat een van zijn eerste beslissingen, in overleg met de directie van München, zou zijn om afscheid te nemen van een belangrijke figuur binnen de club sinds 2014.

Niet een speler, maar een achter de schermen: Dr. Holger Broich, die aan het hoofd staat van de medische afdeling van Bayern München. De Rekordmeister zou namelijk niet tevreden zijn geweest met het aantal spierblessures van afgelopen seizoen en wil de afdeling herorganiseren.

Kompany is zelf betrokken bij dit proces en zou graag iemand nieuw willen verwelkomen binnen de medische afdeling van Bayern.

De identiteit van de mogelijke opvolger van Broich is nog onbekend, en of hij een eventueel verleden deelt met Vincent Kompany is ook niet geweten.