Luxemburgse doelman Anthony Moris voor derby tegen België: "De beste hebben ze niet meer"

De Rode Duivels nemen het zaterdagavond op tegen Luxemburg. Het wordt een speciale derby, bij de bezoekers staat Anthony Moris (Union SG) in doel.

België speelt zijn laatste oefenwedstrijd voor het EK tegen Luxemburg. Voor sommige spelers wordt het een speciale derby. Thomas Meunier en doelman Anthony Moris kennen elkaar goed.

Meunier vertelde tijdens de persconferentie van de Rode Duivels dat hij hoopt om twee keer te scoren tegen Moris. De Luxemburgse doelman antwoordde al grappend terug.

"Waarom zou Thomas dat kunnen, als het Kylian Mbappé al niet gelukt is", begon hij volgens Het Nieuwsblad. "Ik hoop samen met hem een biertje te drinken na de wedstrijd. Dan kunnen we vieren dat voor mij de vakantie is aangebroken en dat hij uiteindelijk toch met België naar het EK mag."

Het ging ook nog even over de situatie rond Thibaut Courtois. "Om over die situatie iets te kunnen zeggen, moet je alle elementen kennen. Slechts drie personen hebben de sleutel daarvoor in handen: Courtois, Domenico Tedesco en Frank Vercauteren."

"Feit is wel dat België nu niet op de beste doelman ter wereld kan rekenen. Dat heeft hij opnieuw bewezen in de finale van de Champions League", besluit Moris.