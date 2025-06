'Ex-spelers Gent en Anderlecht kunnen prestigieuze prijs pakken in Frankrijk én toptransfer is nakend'

Lucas Stassin zou wel eens beloond kunnen worden voor zijn mooie seizoen met de ASSE. Hij en twee andere Belgische spelers zijn genomineerd voor de titel van Talent van het Jaar in Frankrijk.

De Ligue 1 heeft de genomineerden voor de "Pépite van het seizoen" onthuld, die de beste jonge speler van het afgelopen seizoen in de Franse competitie aanduidt. En, opvallend genoeg, staan er drie Belgische spelers op de shortlist.

Lucas Stassin, met 12 doelpunten en 4 assists voor Saint-Etienne (gedegradeerd) in zijn eerste seizoen in de Ligue 1, is natuurlijk genomineerd en behoort zelfs tot de favorieten voor de trofee. Naast hem vinden we ook Matias Fernandez-Pardo.

De voormalige Gentenaar, die vorige zomer ook naar Frankrijk kwam, heeft zich sterk ontwikkeld bij Lille en sloot het seizoen af met 4 doelpunten en 2 beslissende passes in 22 wedstrijden. Tot slot heeft ook Malick Fofana, deze week aanwezig bij de Rode Duivels, indruk gemaakt bij Lyon.

Veel interesse voor Stassin

Voor Stassin loopt het ondertussen storm op de transfermarkt. Iedereen lijkt er de speler graag bij te willen hebben, want hij kan naar heel veel verschillende clubs.

Paris FC en Lille hebben zich al geroerd voor de speler, maar ook West Ham United zou ondertussen concreet worden voor hem. Op die manier lijkt het steeds duidelijker dat hij niet naar de Ligue 2 zal gaan.