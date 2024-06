Hebben we 'een probleem Openda'? Ex-coach geeft meer inzicht bij spits die al anderhalf jaar droog staat bij Duivels

Onze analyse na de oefenwedstrijd van woensdag tegen Montenegro was hard voor Loïs Openda. We schreven dat er niks mag gebeuren met Romelu Lukaku, want de tweede optie is een pak minder. Jacky Mathijssen gaat daar niet helemaal mee akkoord.

Openda wrong wat heel goeie kansen de nek om en was niet zo aanwezig in het spel als Lukaku. Het zijn dan ook twee verschillende types. Maar Openda staat nu wel al anderhalf jaar droog bij de Rode Duivels. “Als spits heb je altijd periodes waarin je wedstrijden beslist en waarin dat net een beetje minder lukt. Op het EK voor beloften lukte het voor hem ook niet bij ons", herinnert ex-beloftencoach Mathijssen zich bij Sporza. "Maar ondanks het feit dat het een belangrijk toernooi was, wist ik ook dat dat erbij hoort bij alle spitsen. Je moet jonge voetballers zoals hij vooral vertrouwen geven." Dat doet Tedesco nu ook. Hij wees erop dat Openda exact doet wat hij vraagt. "Ik zie hem ruimtes creëren, zijn snelheid gebruiken, opduiken voor de goal … Op dat vlak is de invulling van zijn rol perfect. Als de coach en de rest van de staf hem vooral zeggen dat te blijven doen, dan komt alles goed." Druk kan ook geen factor zijn, vindt Mathijssen. "Gevestigd international zijn in de schaduw van Lukaku zoals Openda, ik zie daar totaal, maar dan ook totaal geen extra druk uit voortkomen.”