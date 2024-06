Anderlecht grijpt naast transfertarget, al was de interesse ook lauw te noemen

KRC Genk zet alles op alles om ex-jeugdproduct Matte Smets te overtuigen om naar Limburg te komen. Anderlecht was ook geïnteresseerd, maar de verdediger was niet hun topprioriteit.

Smets zat al samen met Genk om een overgang te bespreken. Voorlopig is daar nog geen beslissing over gevallen, maar de zaken zien er wel goed uit. De aanwezigheid van Thorsten Fink is natuurlijk een groot voordeel voor Genk, die eerder al een akkoord bereikten met zijn maatje, Jarne Steuckers.

Voor Smets zou Genk een ideale stap zijn en hij neigt dan ook sterk naar een transfer naar de Cegeka Arena. Al zijn er intussen ook nog buitenlandse clubs op de proppen gekomen en wil hij ook daar nog meer informatie over verzamelen.

Anderlecht was ook één van de geïnteresseerden, maar de vraag is of hij daar de topprioriteit was. Het antwoord lijkt 'nee' te zijn, want Anderlecht zoekt ook nog een grotere verdediger om Debast straks te vervangen. En Jan Vertonghen is er ook nog altijd.

Bij Genk lijkt hij wel vrij zeker van speeltijd, want de Limburgers hebben amper nog verdedigers over. McKenzie wil vertrekken en Sadick heeft nog geen nieuw contract. Cuesta moet dan weer naar de Copa America.

Zo zou Genk de competitie moeten starten met twee jonge gasten: Kongolo (18) en Manguelle (16). Daarom wil Racing ook het dossier van de Venezolaan Palacios (Deportivo Cali) snel tot een goed eind brengen.