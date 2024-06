🎥 26 Duivels op training, drie die individueel trainden en eentje die zich niet liet zien: zorgen blijven voor bondscoach

Bij de trainingen van de Rode Duivels - die een kwartier open zijn voor de pers - blijft het vooral uitkijken naar wie er fit genoeg is om de groepstrainingen mee te doen. En daar ontbreken toch nog altijd vier jongens, alhoewel Aster Vranckx wel weer meetrainde.

Vranckx is dus de eerste die volledig hersteld is. Arthur Theate, Youri Tielemans en ook Loïs Openda trainden apart. Een klein probleem dus bij de spits, die zaterdag toch niet in actie zal komen tegen Luxemburg aangezien hij 90 minuten speelde tegen Montenegro.

Tielemans lijkt dichtbij een terugkeer te staan, terwijl het voor Theate afwachten blijft hoe hij gaat reageren na een intensievere training. Voor Jan Vertonghen zijn de zorgen dan weer wel groter.

De verdediger is nog steeds niet op het oefenveld verschenen en werkt binnen met de kiné's om zijn lies zo snel mogelijk in orde te krijgen. Zoals eerder gemeld wordt het voor hem moeilijk om de eerste match tegen Slovakije te halen.

De indrukwekkende dijpartij van Lukaku

De training verliep onder een heel ontspannen sfeer. Er werden sprintduels georganiseerd. Wie er hongerig en goedgemutst uitzag: Romelu Lukaku. De spits rolde zijn short op om zijn indrukwekkende dijspieren te laten zien.

© photonews

Nogal een verschil met De Ketelaere en Debast die naast hem stonden... Net als de andere 22 deelnemers aan de groepstraining is hij topfit. Het blijft dus enkel wachten op die drie twijfelgevallen. Vertonghen, Theate en Tielemans zijn uiteraard potentiële basisspelers.

Domenico Tedesco moet vandaag tegen middernacht zijn definitieve selectie opgestuurd hebben naar de UEFA. Benieuwd of hij nog een 26ste meeneemt...