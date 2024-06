'Club Brugge vindt eindelijk oplossing voor peperdure flop'

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Het lijkt erop dat er eindelijk een oplossing is gevonden voor Roman Yaremchuk bij Club Brugge. De Oekraïner zou dicht bij een overstap naar Trabzonspor staan.

Club Brugge betaalde in de zomer van 2022 17 miljoen euro aan Benfica om Roman Yaremchuk over te nemen. De spits kon niet overtuigen bij blauw-zwart.

Hij scoorde slechts zes keer in 32 wedstrijden en werd een jaar later dan maar verhuurd aan Valencia. Daar scoorde hij vier keer in 29 wedstrijden. Ook geen geweldige cijfers.

Het was duidelijk dat Yaremchuk graag in Spanje zou willen blijven, maar nu lijkt het erop dat hij een nieuwe club heeft gevonden. Volgens Fotomaç staat hij dicht bij een transfer naar Trabzonspor.

Er is nog niet geweten om welk bedrag het gaat, maar de Turkse club zou Club Brugge toch bijna hebben overtuigd. Zijn marktwaarde bedraagt momenteel nog maar 3,5 miljoen euro volgens Transfermarkt.

Bovendien heeft Benfica nog een doorverkooppercentage van 10% op Yaremchuk. In ieder geval kan Club Brugge zo toch nog iets recupereren.