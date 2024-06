Witsel over de fase waar iedereen zich zorgen over maakt: "Ik was net goed gepositioneerd"

Axel Witsel maakte tegen Montenegro zijn retour bij de nationale ploeg na anderhalf jaar niet opgeroepen te zijn. Domenico Tedesco nam hem mee omdat hij nu verdediger is bij Atlético Madrid. Al heeft één fase in de oefeninterland wel vragen opgeworpen.

Witsel kon het allemaal wel plaatsen. Op zijn 35ste maakt hij zich niet echt druk meer. “Het is een beetje anders spelen dan bij Atlético, waar we met drie vanachter spelen. Bij de nationale ploeg is het meer lopen, meer meters maken en is er meer intensiteit."

"De vereisten van de coach zijn ook anders. Hier vraagt Tedesco bijvoorbeeld om op te bouwen van achteruit. Ik had tijd nodig om mezelf aan te passen aan het ritme, maar dat lukte na verloop van tijd en dan voelde ik me opnieuw goed."

"Deze matchen zijn belangrijk om een momentum op te bouwen richting het EK. We moeten ons blijven verbeteren en dat meenemen naar Duitsland.”

Dat hij eraf gelopen werd door Mislutin Osmajic was wel zorgwekkend voor de waarnemers. “Traag? Ik vond net dat ik goed geplaatst stond. Ik heb die speler gevolgd.”

Op het einde van de match moest hij nog een brandje gaan blussen tussen Trossard en Openda, die beiden de penalty wilden nemen. “Het was geen dingetje”, was Witsel duidelijk. “Het was niks speciaals. We hebben gewonnen, iedereen is content.”